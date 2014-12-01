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Зеленский поручил решить вопрос срочной отправки 100 тысяч тонн угля Польше

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По его словам, таким образом Киев хочет помочь Варшаве подготовиться к зиме.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил решить вопрос срочной отправки 100 тысяч тонн угля Польше. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении Зеленский сообщил, что поручил этот вопрос кабинету министров. По его словам, таким образом Киев хочет помочь Варшаве подготовиться к зиме. Также украинский лидер заявил о планах закончить в начале декабря работы по модернизации ЛЭП от Хмельницкой атомной электростанции до польского города Жешув.

Ранее мы сообщали, что Украина ввела санкции против 606 российских политических деятелей.

Видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, отправка, польша, президент украины, уголь
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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