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Американский конгрессмен высмеял отказ Байдена от разговора с Путиным
Сегодня, 15:07
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lesjasap

Американский конгрессмен высмеял отказ Байдена от разговора с Путиным

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Fox News спросили мнению по поводу конфликта из-за слов Байдена у Мэтта Гетца.

Американский конгрессмен высмеял отказ Джо Байдена от разговора с Владимиром Путиным. Так отреагировал в рамках интервью для журналистов телеканала Fox News член Палаты представителей от республиканской партии Мэтт Гетц. Спикер счел, что диалог между двумя лидерами не может завершиться так, как это произошло в фильме "Рокки IV".

Я не думаю, что Байден победит

Мэтт Гетц, американский конгрессмен

Эксперт оценил ответ российского лидера на выпад главы Белого дома. Он счел слова Владимира Путина эффектными.

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Фото: Pixabay.com

Теги: fox news, владимир путин, джо байден, конгрессмен
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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