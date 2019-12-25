Американский конгрессмен высмеял отказ Байдена от разговора с Путиным

Fox News спросили мнению по поводу конфликта из-за слов Байдена у Мэтта Гетца.

Американский конгрессмен высмеял отказ Джо Байдена от разговора с Владимиром Путиным. Так отреагировал в рамках интервью для журналистов телеканала Fox News член Палаты представителей от республиканской партии Мэтт Гетц. Спикер счел, что диалог между двумя лидерами не может завершиться так, как это произошло в фильме "Рокки IV".

Я не думаю, что Байден победит Мэтт Гетц, американский конгрессмен

Эксперт оценил ответ российского лидера на выпад главы Белого дома. Он счел слова Владимира Путина эффектными.

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