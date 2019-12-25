Ученые предложили россиянам направить заявку на рассмотрение повторно.

Американский геофизический союз принес извинения российским ученым. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление American Geophysical Union, AGU. Специалисты предложили исследователям из РФ, статья которых не была принята к рассмотрению из-за введенных Вашингтоном санкций, повторно подать заявку.

После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам пресс-служба American Geophysical Union

Напомним, что ранее American Geophysical Union не принял к рассмотрению научную статью "Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством" представителей Института прикладной физики Российской академии наук. Американцы заметили, что этот материал является следствием работ, финансируемых правительством России и Миннауки РФ.

В США отказались публиковать статью российских ученых из-за санкций.

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