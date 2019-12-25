В США отказались публиковать статью российских ученых из-за санкций

В российском институте заявили, что озабочены данной ситуацией.

Американский геофизический союз отказался публиковать статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук из-за санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо, которое получил ИПФ РАН.

Речь идёт о статье "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством". Причина отказа в том, что американский союз не может рассматривать работы, которые финансируются правительством РФ.

В российском институте заявили, что озабочены данной ситуацией. Глава РАН Александр Сергеев пообещал разобраться в ней.

Ранее ученые назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса.

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