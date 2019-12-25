Американский генерал заявил об уступающих России в гиперзвуковых технологиях США

Дэвид Томпсон рассказал, что США придется с начала заниматься проектированием гиперзвукового оружия.

Американский генерал-лейтенант заявил об уступающих России в гиперзвуковых технологиях США. Такой позицией военнослужащий и заместитель командующего Космическими силами США Дэвид Томпсон поделился на канадском форуме, посвященному вопросам безопасности. Слова военнослужащего приводят журналисты издания Politico.

Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ… США очень быстро наверстывают упущенное", чтобы соответствовать возможностям соперников. Дэвид Томпсон, генерал-лейтенант США

Эксперт напомнил о том, что Вашингтон отстает от Москвы и Пекина из-за медлительностью процесса государственных закупок в военно-оборонной сфере. В частности, сейчас чиновники работают над определением типа спутниковой группировки, который необходим стране для мониторинга и отслеживания аппаратов возможного противника. Гиперзвуковое оружие генерал считает новой внешней угрозой, но на данный момент в США нет ответа на данный вызов. Томпсон заметил, что стране необходимо с самого начала проектировать вооружение и запускать его в оборот.

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