Американский генерал предупредил об "угрожающих темпах" модернизации НОАК

Глен Ванхерк рассказал о планах Пекина по демонстрации военной мощи.

Американские власти считают, что Китай продолжает модернизировать собственные вооруженные силы "угрожающими темпами", поэтому Пекин разрабатывает вооружения, способные наносить удары по стратегическим вооружениям и инфраструктуре на все большие расстояния. Соответствующее заявление в рамках выступления на слушаниях в Комитете по делам Вооруженных сил в Сенате Конгресса США сделал руководитель Северного командования, генерал Глен Ванхерк.

Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение. Глен Ванхерк, генерал США

США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News