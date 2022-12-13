Американский генерал Кин: Армия США не готова к войне с Китаем

Эксперт призвал заниматься оборонной промышленностью.

Американский генерал в отставке Джек Кин полагает, что страна не готова к войне с китайской стороной. В эфире телеканала FOX Business специалист пояснил, что на текущий момент Вооруженные силы США недостаточно хорошо подготовлены. Ранее стало известно о том, что генерал Военно-воздушных сил Майк Минихан разослал своим подчиненным служебную записку, в которой говорилось о том, что через два года Вашингтон будет бороться с Пекином в военном плане. Данный документ был адресован всем командующим военными частями. Он призвал коллег отчитаться о масштабных мерах по подготовке к противостоянию с КНР.

Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США. Джек Кин, генерал США в отставке

Эксперт полагает, что Тайвань также не готов "как следует" к конфликту с Пекином.

В правительстве Петербурга рассказали о сотрудничестве города с Китаем.

Фото и видео: YouTube / Fox Business