Американский генерал Хайнот допустил атаки на логистику Китая при агрессии против Тайваня

Замначальника ВВС США объяснил, как конфликт на Украине поможет подготовке к конфликту в Тихом океане.

Американский генерал Сэмюэл Клинтон-Хайноут допустил атаки на логистическую структуру Китая при агрессии против Тайваня или в случае потенциального нападения Пекина на остров. Соответствующее заявление заместитель начальника Военно-воздушных сил США сделал на мероприятии в вашингтонском Атлантическом совете (считается на территории РФ нежелательной организацией). Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, какие выводы Пентагон сделал из-за украинского кризиса и как полученную информацию можно использовать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Все военные профессионалы должны лучше понимать логистическую структуру в этом конфликте. Если мы захотим избавиться от данной проблемы и этого не сделаем, то она никуда не денется. Логистика сложна. Сэмюэл Клинтон-Хайноут, генерал США

Эксперт добавил, что обеспечить логистическую поддержку украинской стороны сложно при интенсивности конфликта. В ВВС США полагают, что уровень интенсивности будет гораздо меньше в конфликте в Тихом океане. В настоящее время специалисты Пентагона тщательно продумывают возможные логистические вызовы в данном регионе.

Пентагон заявил, что поддержка США обеспечила противодействие России в воздухе на Украине.

Фото и видео: YouTube / Atlantic Council