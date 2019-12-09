Американский фигурист-гей обратился к фанатам на русском языке

Иностранец поблагодарил фанатов за поддержку.

Американский фигурист с нетрадиционной сексуальной ориентацией обратился к фанатам на русском языке. Спортсмен Джонни Вейр записал видео для подписчиков в социальной сети Instagram. Накануне звезде исполнилось 36 лет. Он решил поблагодарить поклонников своего творчества за поддержку.

Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно Джонни Вейр, американский фигурист

Напомним, что Джонни Вейр совершил каминг-аут в 2011 году. Мужчина публично признался в том, что он гей. Фигурист является трехкратным чемпионом США. Он завершил профессиональную карьеру в 2013 году.

Загитова признана олимпийской иконой стиля.

Видео: Youtube/johnnygweir