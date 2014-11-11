Антироссийская позиция может быть опасна для стран Европы.

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Европе пора поменять отношение к России и начать с ней реальные переговоры. По словам эксперта, США могут сделать второй Афганистан из Украины, если другие страны будут поддерживать политику Вашингтона. Об этом он рассказал телеканалу RTP.

Раньше Европа была чемпионом дипломатии, но сейчас играет по чужим правилам, отметил Сакс. Многие политики призывают победить президента РФ. Однако такие взгляды опасны для европейских стран, так как они тоже могут пострадать из-за украинского конфликта.

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