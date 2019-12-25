Им удалось замаскировать температуру поверхности так, чтобы ее невозможно было распознать тепловизором.

Американские ученые научились обманывать инфракрасные камеры. Об этом сказано в исследовании Калифорнийского университета.

Данное открытие может стать прорывом в военной области. Чтобы эксперимент прошел успешно, специалистом пришлось использовать вольфрам и диоксид ванадия. Предметы, которые использовались в ходе опыта, покрыли этими веществами. Это помогло изменить данные о температуре. В определенный момент предметы стали невидимыми для инфракрасных камер.

Также, в рамках исследования, ученые решили научиться изменять температуру предметов. Для этого понадобилась специальная конструкция из сплава вольфрама и диоксида ванадия.

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