Электрическое такси более 500 раз подняли в воздух.

Аэротакси с поворотным крылом прошло первый этап испытаний. Об этом сообщила швейцарская компания Dufour.

Аппарат показал высокий уровень стабильность и контроля в разных непредвиденных ситуациях. Так, например, аэротакси может за короткий промежуток времени переходить из парения в быстрый полет. На данный момент компания не рассказывает, какими характеристиками обладает их воздушное изобретение. Известно только, что размах крыльев составляет более четырех метров.

Специалисты швейцарской компании планируют, что в будущем аэротакси станет одним из видов пассажирского транспорта. В скором времени разработчики перейдут ко второму этапу опытов.

Ранее мы сообщили, что биологи "воскресили" споры морских микробов возрастом более 100 млн лет.

Видео: Youtube/Dufour Aerospace