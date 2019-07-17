Аэротакси с поворотным крылом прошло первый этап испытаний. Об этом сообщила швейцарская компания Dufour.
Аппарат показал высокий уровень стабильность и контроля в разных непредвиденных ситуациях. Так, например, аэротакси может за короткий промежуток времени переходить из парения в быстрый полет. На данный момент компания не рассказывает, какими характеристиками обладает их воздушное изобретение. Известно только, что размах крыльев составляет более четырех метров.
Специалисты швейцарской компании планируют, что в будущем аэротакси станет одним из видов пассажирского транспорта. В скором времени разработчики перейдут ко второму этапу опытов.
Ранее мы сообщили, что биологи "воскресили" споры морских микробов возрастом более 100 млн лет.
Видео: Youtube/Dufour Aerospace
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