В июле петербуржец представит прототип крылатого дрона Formula

Преуспеют ли российские проекты аэротакси, пока неизвестно.

Год назад компания Hoversurf, созданная жителем Петербурга Александром Атамановым, год назад представила концепт крылатого дрона Formula. Показ прототипа должен пройти в июле текущего года. Об этом сообщило издание "Профиль".

Компания уже спроектировала ховербайк Scorpion-3. Дубайская полиция хотела взять его на вооружение, однако месяц назад во время одного из испытаний аппарат разбился. Создатель компании уверен, что воздушный решит одну из проблем человечества – сохранение невосполнимого и самого ценного ресурса человека – времени. Поэтому устройства будут усовершенствовать.

Что касается госсектора, то темой воздушного транспорта нового поколения занялись в Сибирском НИИ авиации имении Чаплыгина. На разработку и испытания гибридного "беспилотника сверхкороткого взлета и посадки" пока выделили четыре года. Собирать летающие автомобили хотят и на АвтоВАЗе, но не ранее чем через 20 лет.

Однако футуролог, амбассадор Singularity University Евгений Кузнецов полагают, что Россия вряд ли будет в числе тех стран, которые интегрируют аэротакси в транспортные системы городов. Интерес к подобной технике у нас проснется тогда, когда другие страны запустят у себя летающие такси и наработают какой-то опыт.

Ранее мы писали, что в Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека.

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