Концепция не находит практического применения.

Американские СМИ показали в действии систему моделирования военных действий в США. Журналист Defence News Валери Инсинна рассказала о том, что в основе действия системы помощь компьютера военным при принятии решений на поле боя.

Реакцию системы показали специалисты Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США. Lenta.ru пишет, что предполагаемым противником выступает Россия.

Войска трудятся на современных компьютерах со стильными графическими интерфейсами. Валери Инсинна, журналист Defence News

При этом корреспондент отмечает, что концепция не находит практического применения.

Ранее Киев инициировал заседание контактной группы по ситуации в Донбассе.

Видео: YouTube / Defense Flash News