Чемпионке Хлоэ Дайгерт потребовалась медицинская помощь.

Американская велогонщица улетела в овраг на чемпионате мира. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте местного издания Sporza. В СМИ уточнили, что инцидент произошел со спортсменкой по имени Хлоэ Дайгерт на шоссе в итальянской Имоле.

Специалисты объяснили, что велогонщица не справилась с управление транспортным средством во время одного из поворотов. В результате девушка столкнулась с ограждением, после чего оказалась на земле. После данной аварии 23-летнюю пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать.

Напомним, что Хлоэ Дайгерт является шестикратной чемпионкой мира. Она также имеет серебряную медаль Олимпиады 2016 года, которая проходила в Рио-де-Жанейро.

В Выборгском Доме молодежи прошел семинар по социальному проектированию.

Видео: Twitter / Sporza