В Выборгском Доме молодежи прошел семинар по социальному проектированию

Ребята узнали, как рождаются и воплощаются задумки? и что влияет на реализацию идеи.

Сегодня, 24 сентября, в Доме молодежи города Выборга состоялся открытый семинар по социальному проектированию. В числе участников – ребята с разных молодежных клубов и Дома молодежи, а так же все желающие.

Спикерами выступили: Валерия Данилова - основательница конкурса "PROдвижение", а также соосновательница проекта "Команда СПОРТ", Валерия Ипатова. Девушки провели тренинги, а также ответили на вопросы присутствующих.

В ходе семинара участники познакомились с теоретической базой подготовки социального проекта, основными методиками поддержки молодежных инициатив, почерпнули знания в области event-менеджмента и о том, что нужно для реализации своего проекта.

Отметим, что мероприятие проходит при поддержке МАУ Дом молодежи города Выборга.

Ранее мы рассказали о том, что молодые выборжане заняли призовые места на чемпионате WorldSkills Russia.

Фото: Piter.TV