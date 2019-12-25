В Выборгском Доме молодежи прошел семинар по социальному проектированию

Сегодня, 24 сентября, в Доме молодежи города Выборга состоялся открытый семинар по социальному проектированию. В числе участников – ребята с разных молодежных клубов и Дома молодежи, а так же все желающие.
Спикерами выступили: Валерия Данилова - основательница конкурса "PROдвижение", а также соосновательница проекта "Команда СПОРТ", Валерия Ипатова. Девушки провели тренинги, а также ответили на вопросы присутствующих.
В ходе семинара участники познакомились с теоретической базой подготовки социального проекта, основными методиками поддержки молодежных инициатив, почерпнули знания в области event-менеджмента и о том, что нужно для реализации своего проекта.
Отметим, что мероприятие проходит при поддержке МАУ Дом молодежи города Выборга.
Ранее мы рассказали о том, что молодые выборжане заняли призовые места на чемпионате WorldSkills Russia.
Фото: Piter.TV
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