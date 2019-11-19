Контроль над компанией намерены передать одному из основных кредиторов.

Американская компания Chesapeake Energy заявила о банкротстве. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Chesapeake Energy была одним из первопроходцев по добыче сланцевой нефти на территории Соединенных Штатов. Представители компании просят о защите для реструктуризации задолженности.

Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11-й главе (закона "О банкротстве") в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса. - пресс-релиз компании (цитата по "РИА Новости")

Кредиторы заключили соглашение с компанией, по которому ей положена ссуда в размере 925 млн долларов. На фоне этого, держатели векселей и кредиторы обязаны выделить корпорации 600 млн долларов.

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Видео: YouTube / CNBC Television