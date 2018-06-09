На видео показали способ хранения американского беспилотника "Валькирия"

Беспилотник достигает в длину 9,1 м, размах его крыла – 8,2 м.

Американская компания Kratos разработала способ транспортировки беспилотника Valkyrie XQ-58A. Новую систему показали на видео.

Предполагается, что беспилотник вместе с системой запуска будет храниться в стандартном морском контейнере. По мнению разработчиков, такая схема позволит скрытно перемещать аппарат, а также расширит возможности его применения – все необходимое для запуска находится в контейнере.

В прозрачной емкости лежит катапульта с уже закрепленным на ней XQ-58A. Беспилотник находится в контейнере без крыльев, их положили отдельно. Перед запуском катапульта будет по рельсам выдвигаться из контейнера, к беспилотнику автоматически присоединятся крылья, и он полетит.

Valkyrie достигает в длину 9,1 м, размах крыла – 8,2 м. Аппарат может перемечать объекты общей массой 272 кг и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысяч м.

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Видео: YouTube / US Military Power , Twitter / James Drew‏