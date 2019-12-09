В Индонезии соседи перенесли трехэтажный дом на руках

Около сотни человек собрались, чтобы помочь соседям с переездом на новое место жительства.

В Индонезии жители решили помочь семье с переездом. Около сотни соседей собрались, чтобы перенести целое здание. Им удалось поднять конструкцию. Ролик с данным инцидентом опубликовали журналисты из Telegram-канала "Новости. Как есть". Они отметили, что семья продала участок и решила переселиться на новое место.

На кадрах видно, как группа людей несут здание в три этажа. Во главе процессии идет командир. Он размахивает белым платком. При помощи него другие члены процессии понимают о том, какие сигналы им подает начальник.

Истребитель ВВС Индонезии потерпел крушение на острове Суматра.

Видео: Telegram/ Новости. Как есть