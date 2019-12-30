Назван актерский состав сериала по "Властелину колец"

В список вошли 15 актеров.

Компания Amazon назвала актерский состав сериала по мотивам культовой фэнтези-трилогии "Властелин колец". В список вошли 15 актеров.

Известно, что одну из главных ролей получил Роберт Арамайо, сыгравший молодого Неда Старка в "Игре престолов". Кроме него в актерский состав сериала попали Овайн Артур, Джозеф Моул, Назанин Бониади, Чарли Викерз, София Номвете, Меган Ричардс и другие актеры. Какие роли кому достанутся, пока неизвестно.

Amazon получила права на экранизацию сериала "Властелин колец" в 2017 году. Ожидается, что по роману Джона Рональда Руэла Толкина будет снято пять сезонов, а также серия спин-оффов.

Сериал "Властелин колец" расскажет о событиях, предшествующих оригинальной трилогии. Действие будет происходить в эпоху, когда было создано Кольцо Всевластия. Основные сюжетные линии держатся пока в секрете. Известно лишь, что первая серия будет посвящена молодому потомку короля Араторна – Арагорну. Его в оригинальной саге сыграл Вигго Мортенсен.

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