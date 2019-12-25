Ученые проанализировали связь генов с заболеванием.

Алкогольный цирроз может быть генетически обусловлен. Об этом рассказали представители Ливерпульского университета. Они опубликовали два новых исследования, в которых выявляются факторы риска. Исследователи шести стран под руководством профессора Мунира Пирмохамеда и доктора Эндрю Томпсона провели эксперимент с участием пациентов.

Напомним, что цирроз обуславливается рубцеванием ткани печени из-за употребления алкоголя. Ученые пытаются определить, почему данное заболевание развивается у одних людей, а других - нет. результаты работы показали, что диабет и повышенный ИМТ в молодости чаще встречается у больных циррозом печени. Приведены свидетельства того, что люди без цирроза с большей вероятностью употребляют каннабис, вино, кофе, курят.

Найдена генетическая ассоциация между геном FAF2 и циррозом, связанным с алкоголем. Данный ген занимается метаболизмом липидов и жиров в печени.

В России могут запретить продажу алкоголя в ПЭТ более 0,5 л.

Фото: Pixabay.com