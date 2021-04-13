Алиев заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией

В Баку видят такую перспективу в будущем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник о возможности заключения мирного соглашения с Арменией. Такое заявление политик сделал во время конференции в Баку, посвященной ситуации на Южном Кавказе. Спикер заметил, что как главе государства ему приходится смотреть в будущее, чтобы нормализовать отношения с Ереваном.

Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией. Это наши планы, но с армянской стороны нет никаких подобных сигналов. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

В Баку считают, что ситуация в Нагорном Карабахе даже после прекращения вооруженных действий по-прежнему остается хрупкой. При этом Алиев напомнил, что стороны соблюдают режим прекращения огня. Сейчас чиновники решают вопросы, связанные с послевоенным развитием региона.

Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Видео: YouTube / presidentaz