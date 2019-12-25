Алиев: Грузия при желании может присоединиться к платформе по стабилизации в Карабахе

Глава Азербайджана рассказал о странах, которые могут участвовать в платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.

Грузия при желании может присоединиться к платформе по стабилизации в Нагорном Карабахе. Об этом на пресс-конференции с иностранными журналистами сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что как и другие страны, при желании Тбилиси может войти в общую платформу по восстановлению территории.

И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что в Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация. На участке стороны начали активно вести боевые действия. В начале ноября прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении вооруженного конфликта в регионе.

Алиев назвал заявление Пашиняна об "Искандерах" анекдотичным.

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