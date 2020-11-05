Программный директор "Послания к человеку" рассказал об интересном документальном кино

Алексей Медведев отметил мировую премьеру фильма "Легенда о Зигфриде".

Программный директор "Послания к человеку" Алексей Медведев рассказал об интересном документальном кино, которое попало в конкурсную программу 30-го кинофестиваля в Петербурге. В числе картин он назвал фильмы "Вера", "Киоск" и "Легенда о Зигфриде", которая получит свою мировую премьеру именно в Северной столице.

Сердце фестиваля – это его конкурс, прежде всего – полнометражные документальные работы. Там есть замечательный фильм "Вера" итальянки Валентины Педичини, совершенно уникальный по своему материалу. Прекрасный фильм "Киоск" – редкий жанр документальной трагикомедии: от смеха сквозь слезы удержаться невозможно. Наша мировая премьера, предмет гордости – фильм Светланы Стрельниковой "Легенда о Зигфриде". Чрезвычайно личный портрет режиссера – многократного участника Канн и обладателя всяческих призов, человека, сохранившего свой "кочевой" дух, живущий жизнью современного бродяги. Этот фильм – история творческих взаимоотношений со Светланой Стрельниковой, известной по успешному фильму "Кардиополитика". Я уверен, что после этой мировой премьеры и после других международных проектов, которые у нее готовятся, что Светлана станет одним из ведущих европейских молодых документалистов, у меня сомнений в этом нет. – отметил Медведев.

Ранее куратор национального конкурса "Послания к человеку" Константин Шавловский рассказал, что повлияло на отбор картин в конкурсную программу в этом году.

Президент кинофестиваля Алексей Учитель рассказывал, что на юбилейный кинофестиваль в 2020 году планировалась большая программа, но обстоятельства заставили поменять форму проведения события.

Из-за пандемии коронавируса события 30-го кинофестиваля "Послание к человеку" проходят в "усеченном" формате.

Видео: Piter.tv