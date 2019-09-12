Александр Невский завершил работу над фильмом с участием дочери Жан-Клода Ван Дамма

Девушка сыграла главную роль в фильме.

Российский актер и продюсер Александр Невский завершил работу над проектом "Темные мечты" (In Dreams) режиссера Матиаса Молтрасио. Главную роль в фильме сыграла Бьянка Ван Дамм. Невский вступил продюсером совместно с президентом кинокомпании ETA Films Эриком Бреннером.

Съемки проходили в Доминиканской Республике и были завершены до начала пандемии коронавируса. Для Бьянки Ван Дамм (дочери Жан-Клода Ван Дамма) "Темные мечты" стали дебютом в большом кино, до этого она играла лишь в эпизодические роли.

Проект представят международным дистрибьюторам на кинорынке Marche du Film, который пройдет онлайн с 22 по 26 июня. Премьера и мировой прокат запланированы на осень этого года.

Александр Невский – неоднократный победитель конкурса по бодибилдингу "Мистер Вселенная", входит в Голливудскую Ассоциацию HFPA и голосует за присуждение престижной премии "Золотой Глобус". Его кинокомпания Hollywood Storm базируется в Беверли-Хиллз.

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Фото: кадр со съемок фильма "Шесть пуль"