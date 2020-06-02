Общая сумма сборов ленты составляет около 700 тысяч долларов.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что хоррор "Первая ведьма" стал лидером американского проката. Об этом сообщает Independent.

Кинолента собрала в прокате около 700 тысяч долларов. За минувшие выходные фильм "Первая ведьма" заработал 181 тысячу долларов. Хоррор находится в одной строке с такими лидерами проката, как "Титаник", "Аватар", "Шестое чувство" и "Черная пантера".

В сюжете история подростка, который неожиданно узнает, что его соседи находятся во власти старой ведьмы.

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Видео:Cool lindon/YouTube