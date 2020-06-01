Рейтинг приурочили ко Дню защиты детей.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что кинокритики составили список лучших мультфильмов для детей. Список создал главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева.

Даже если вы уже видели мультфильмы из подборки, искренне советую посмотреть их еще раз вместе с детьми. Не упускайте возможность перенестись в детство отметила Мария Лемешева.

В списке значатся такие анимационные работы, как "Снежная королева" 1957 года, "Унесенные призраками", "Кентервильское привидение" 1970 года, "Смешарики" и "Каникулы Бонифация".

Рейтинг приурочили ко Дню защиты детей.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" выпустил сериал о толерантности "Зебра в клеточку".

Видео:iVideos/YouTube