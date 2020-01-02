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Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем в Ленобласти
Сегодня, 11:17
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nastya960

Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем в Ленобласти

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Дрозденко поручил подготовить официальный документ, который перенесёт рабочий день с 31 на 28 декабря.

Последний день уходящего 2019 года в Ленинградской области будет выходным днём. Об этом Об этом сообщила начальник управления пресс-службы правительства Ленобласти Екатерина Путронен. 

Дрозденко поручил подготовить официальный документ, который перенесёт рабочий день с 31 на 28 декабря (суббота). В предпраздничный день жители Ленобласти будут готовиться в Новому году.  Официальный указ скоро опубликуют на сайте правительства области. 

Накануне в Псковской области 31 декабря назначили выходным днём. Ранее в Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным. 

Фото: pixabay 

Теги: дрозденко, новый год
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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