Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем в Ленобласти

Последний день уходящего 2019 года в Ленинградской области будет выходным днём. Об этом Об этом сообщила начальник управления пресс-службы правительства Ленобласти Екатерина Путронен.
Дрозденко поручил подготовить официальный документ, который перенесёт рабочий день с 31 на 28 декабря (суббота). В предпраздничный день жители Ленобласти будут готовиться в Новому году. Официальный указ скоро опубликуют на сайте правительства области.
Накануне в Псковской области 31 декабря назначили выходным днём. Ранее в Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным.
Фото: pixabay
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