В Пскове 31 декабря объявлено выходным днём

Об указе объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ведерников также привел итоги голосования среди подписчиков, где 92% ответивших разделают идею того, чтобы 31 декабря в 2019 году стало выходным днем. Таким образом, выходной будет перенесен с 28 на 31 декабря.

Губернатор отметил, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает это предложение. Выходным днем последний день года станет для сотрудников госорганов, госучреждений и предприятий. Аналогичная рекомандация предложена органам местного самоуправления.

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