Алекс Петтифер появился в образе вампира в трейлере триллера "Рассвет"

Премьера фильма состоится 19 января.

Американская киностудия Lionsgate опубликовала на собственном YouTube-канале трейлер триллер "Рассвет", в котором снялись британские актеры Алекс Петтифер ("Страшно красив", "Я — четвертый") и Гай Пирс ("Я соблазнила Энди Уорхола", "Мейр из Исстауна"). Режиссером картины выступил Эндрю Бэрд. Клипмейкер стал известен благодаря сотрудничеству с такими мировыми музыкантами как The Weeknd, Korn и Avenged Sevenfold. "Рассвет" станет его третьей полнометражной работой в кино после вышедших в свет фильмов "Зона 414" и "Один путь". На этот раз он представит зрителям историю о сельском городке, в котором скрываются мрачные тайны. Жители знают, что в окрестностях города обитает вампир, однако даже не пытаются бороться с этим существом. Они решили сделать наоборот, принося зверю регулярные жертвы.

Напомним, что "Рассвет" выйдет на экраны кинотеатров 19 января. Сценарий к ленте написал Ронан Блейни, номинант на премии "Оскар" и BAFTA. В актерском составе заявлены также Олуэн Фуэре ("Варяг"), Курт Ягер ("Квантовый скачок") и Кристал Ю ("Песочный человек"), Уильям Гао ("Трепет сердца"), Форрест Босуэлл ("Роман служанки"), Ричард Петтифер ("Пенниуорт"), Райли Чанг ("Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях"), Чике Чан ("Эверест") и Тедди Паркер ("Кривые линии Бога").

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер фильма "Иван Васильевич меняет все".

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies