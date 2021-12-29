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Al Jazeera: аэропорт Багдада подвергся обстрелу
Сегодня, 10:36
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Al Jazeera: аэропорт Багдада подвергся обстрелу

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Вблизи здания упали шесть ракет.

Арабский телеканал Al Jazeera сообщил о том, что международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу. В СМИ сослались на информацию, полученную от региональных и столичных иракских сил в сфере безопасности. По воздушной гавани города были выпущено не менее шести боеголовок. Все они приземлились в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы и главного здания аэропорта. Устанавливаются другие подробности случившегося.

Появилось видео с показаниями военнослужащего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

Фото: Telegram / РИА Новости

Теги: al jazeera, багдад, ирак, ракетный бстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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