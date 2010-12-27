В США от рака легких умерла Барбара Харрис

Актрисе было 83 года.

В США в возрасте 83 лет скончалась Барбара Харрис. По словам близкой подруги актрисы, она умерла в хосписе штата Аризона от рака легких. Об этом сообщает The New York Times.

Харрис появилась на театральных сценах Чикаго в подростковом возрасте. Там же она познакомилась со своим будущим мужем, режиссером Полом Силлсом. Супруг помог ей в 961 году дебютировать на Бродвее. В 1965 году Харрис впервые снялась в фильме. За роль в "Тысяче клоунов" актриса была номинирована на "Золотой глобус".

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