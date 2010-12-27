Умер Эдуард Успенский: причины смерти, чем болел писатель

Писателю было 80 лет.

Во вторник, 14 августа, в сети появилась печальная новость. В этот день в возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард Успенский. По словам близких людей, Эдуард Николаевич долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Информация о серьезной болезни появилась летом 2017 года, однако рак писателю диагностировали в 2011 году. Заболевание то отступало, то возвращалось. Успенский прошел несколько курсов химиотерапии. В последний раз он ездил за границу, откуда вернулся в начале августа. На днях Эдуарду Николаевичу стало плохо, он потерял сознание. Жена вызвала скорую, однако от госпитализации больной отказался. Успенский хотел провести последние дни в окружении родных и близких людей. Он умер в своем доме в деревне Пучково в Новой Москве.

Эдуард Успенский написал десятки детских произведений и более 50 сценариев к мультфильмам. Всем нам хорошо известны такие персонажи, как Крокодила Гена, Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор и многие другие.

Ранее мы писали, что в возрасте 92 лет умерла оперная певица Валентина Левко.

Фото: ВКонтакте / Эдуард Успенский