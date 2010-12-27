В возрасте 80 лет ушел из жизни Эдуард Успенский

Стали известны подробности смерти детского писателя и причины смерти.

Накануне вечером, 14 августа, в своем доме под Москвой умер известный детский писатель Эдуард Успенский.

Известно, что Эдуард Успенский много лет боролся с онкологией. Болезнь то атаковала, то отпускала писателя. Эдуард Успенский всегда находил в себе силы, чтобы противостоять болезни. В своих редких интервью писатель говорил, что для борьбы с тяжелой болезнью использовал все свои силы и начинал какие-то новые дела. "Болезнь сама по себе, а я сам по себе".

В феврале Эдуард Успенский проходил 4 курс химиотерапии, недавно выезжал для лечения в Германию. Но в этот раз болезнь одолела писателя. Сообщается, что 9 августа Успенскому стало плохо, но от госпитализации он отказался. Все эти дни он провел в постели в своем доме, а 14 августа он ушел из жизни.

На произведениях Эдуарда Успенского выросло не одно поколение детей. Его книги очень добрые, забавные и мудрые.