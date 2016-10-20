В возрасте 92 лет умерла оперная певица Валентина Левко

Народная артистка РФ скончалась 14 августа после продолжительной болезни.

Во вторник, 14 августа, не стало Валентины Левко. Оперная певица и народная артистка России скончалась в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщают РИА Новости.

Прощание с Валентиной Левко состоится в Академии имени Гнесиных. Похоронят певицу на Троекуровском кладбище. Дата и время прощания и похорон будут известны позже.

Валентина Николаевна в прошлом была солисткой оперной труппы Большого театра. Она обладала контральто и меццо-сопрано. Левко исполнила десятки оперных партий и снялась в шести фильмах. Самые известные ее работы Дуэнья в одноименной опере С. С. Прокофьева, Устинья в опере "Емельян Пугачев" М. Коваля, Любаша в "Царской невесте" Н. А. Римского-Корсакова и другие.

Ранее стала известна дата похорон Николая Кириченко.

Видео: YouTube / Валентина Левко