Названа причина смерти и дата похорон Николая Кириченко

Про словам близких друзей актера, к смерти его привело затяжное заболевание.

В возрасте 72 лет умер актер Николай Кириченко. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Про словам близких друзей актера, к смерти его привело затяжное заболевание. Николая Кириченко похоронят 16 августа на Московском кладбище. Актер запомнился зрителям по сериалу "Каменская".

Напомним, Кириченко родился в 1946 году в городе Молодечно. Он закончил актерский факультет Белорусского театрального института, потом служил в Брестском драматическом театре. Кириченко известен публике по ролям в фильмах и сериалах: "Каменская", "В августе 44-го", "Журов-2" и "Охота на гауляйтера".

Ранее сообщалось, что в возрасте 80 лет ушел из жизни Эдуард Успенский.

Фото: Кино Театр. ру.