Активистку Лёлю Нордик оштрафовали за анонс акции 14 февраля в Петербурге

Однако до этого ее задерживали по другому вопросу.

Дзержинский суд в Петербурге выписал штраф на 20 тысяч рублей художнице и активистке Лёле Нордик за анонс акции против политического преследования, которая состоялась 14 февраля. Об этом 12 мая сообщила адвокат "Апологии протеста" Вера Иванова.

Активистку признали виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Адвокат отметила, что суд отказал в вызове сотрудников полиции в качестве свидетелей. Решение суда планируется обжаловать, отмечает адвокат в телеграм-канале "Апологии протеста".

Решению суда предшествовал штраф в 10 тысяч рублей за нарушение "антиковидного" постановления правительства №121 из-за протестной акции 21 апреля. Её отпустили из здания суда, после чего опять задержали. Об этом девушка рассказала в своем Twitter. Нордик оказалась в автозаке во время протестной акции в саду у Театра юных зрителей. К ночи активистку привезли в отдел полиции №12 на Пражской улице.

Как оказалось, повторное задержание было связано с акцией "Цепь солидарности" на Воскресенской набережной, которая прошла 14 февраля. Тогда мероприятие прошло мирно.

Фото: Piter.tv