Актеры "Седьмой симфонии" прочитали стихи Ольги Берггольц

В спецпроекте приняли участие Елизавета Боярская, Янина Студилина, Алексей Гуськов и др.

Звезды российского кино, снявшиеся в многосерийной исторической драме "Седьмая симфония", прочли стихи ленинградской поэтессы Ольги Берггольц. На видео, опубликованном на YouTube, можно услышать строки из поэмы "Февральский дневник", написанной между 1941 и 1942 годами.

В спецпроекте приняли участие Елизавета Боярская, Янина Студилина, Алексей Гуськов и др. Берггольц посвятила поэму "Февральский дневник" жителям блокадного Ленинграда и защитникам города.

Накануне на телеканале "Россия-1" завершился показ "Седьмой симфонии". После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета Карл Элиасберг получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе "Седьмую симфонию" Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться во что бы то ни стало.

Ранее Боярская высказалась о подвигах в современном мире: "В моменты отчаяния люди способны на многое".

Видео: YouTube / ГТРК Псков