Актёра из "Беспринципных" Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы

Мужчина заметил, что не помнит всех событий той ночи.

Российского актера из сериала "Беспринципные", фильмов "Слепая", Моя мама — шпион" Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы. Такие сведения опубликовали журналисты Telegram-канала SHOT. По данным источника, криминальный инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 мая, когда потерпевший отдыхал в столичном заведении "На кранах". Известно, что около входа в помещение звезда шоу-бизнеса повздорила с группой из трёх молодых людей. В дальнейшем словесный конфликт перерос в драку. В результате подвыпившая компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами. Жертва ограбления утверждает, что потерял сознание, поэтому не помнит всех событий того вечера.

В медицинском учреждении у пациента врачи диагностировали сильные ушибы и ссадины. По словам артиста, он был пьян и мог сказать что-то лишнее обидчикам. Руслан Алдонин утверждает, что все участники драки установлены с помощью видео с уличных камер видеонаблюдения.

Мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на Белы Куна.

Фото и видео: Telegram / SHOT