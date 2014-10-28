Актер из "Бригады" Павел Майков раскритиковал парад Победы

Артист посоветовал "заткнуться" в этот день и не растрачивать народные деньги.

Актер Павел Майков, наиболее известный по сериалу "Бригада" выступил с жесткой критикой парада Победы. Артист оказался не доволен тем, что в этот день организаторы мероприятия "пукают вверх народными деньгами, голосят песни и бряцают оружием".

Артист посоветовал "заткнуться" в этот день и не растрачивать народные деньги. Он отметил, что Великую Отечественную войну нужно воспринимать как урок, а не романтизировать победу. По мнению Майкова, в настоящей войне нет места романтике, там есть лишь грязь и слезы.

Грош цена такой победе, потому что победа – это всегда слезы. Павел Майков, актер

До этого проведение парадов 9 мая раскритиковал актер Дмитрий Назаров. Актеру жестко ответил писатель Михаил Шахназаров.

Видео: YouTube / Шах и Мат - Михаил Шахназаров