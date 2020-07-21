Шахназаров резко ответил Назарову на критику парада Победы

Писатель и журналист Михаил Шахназаров ответил актёру Дмитрию Назарову на критику парада Победы. Шахназаров посоветовал звезде сериала "Кухня" заниматься своими обязанностями, а не изображать из себя поэта. Также писатель обратился к актеру в стихотворной форме.
Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал в Instagram видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал парад Победы. По мнению артиста, деньги, потраченные на такие мероприятия и развитие военной отрасли, лучше бы перенаправили на выдачу государственных пособий и пенсий. Также звезда телесериала "Кухня" нелестно отозвался о бойцах Росгвардии. Писатель Михаил Шахназаров в ответ на эти слова сказал, что Назаров хороший актёр, но плохой поэт.
Также писатель советовал сначала пересматривать подобные заявления, прежде чем выкладывать их в социальные сети. В конце Михаил Шахназаров прочитал свой стих в ответ на выпад артиста в адрес парада.
Видео: Instagram / @shakhnazaroff
Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все
Красиво сказано, Михаил, но одно скажу современные актеры , это проститутки , за деньги готовые на все. Если были живы актеры - участники Великой Отечественной войны и даже не участники, а те кто пережил эту войну-я думаю дали бы ему в рожую сытую или плюнули.
Ну правильно, теперь то чего, теперь нужно отмазываться, а то могут и последствия наступить. Помпезность слегка перепутал с Гордостью за Страну! Хотя у этих товарищей ни Флага, ни Страны, ни Гордости, одни бабки на уме...
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Ну,что Назаров выступил ? Позор тебе на всю оставшуюся жизнь.