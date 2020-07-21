Шахназаров резко ответил Назарову на критику парада Победы

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал в Instagram видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал парад Победы.

Писатель и журналист Михаил Шахназаров ответил актёру Дмитрию Назарову на критику парада Победы. Шахназаров посоветовал звезде сериала "Кухня" заниматься своими обязанностями, а не изображать из себя поэта. Также писатель обратился к актеру в стихотворной форме.

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал в Instagram видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал парад Победы. По мнению артиста, деньги, потраченные на такие мероприятия и развитие военной отрасли, лучше бы перенаправили на выдачу государственных пособий и пенсий. Также звезда телесериала "Кухня" нелестно отозвался о бойцах Росгвардии. Писатель Михаил Шахназаров в ответ на эти слова сказал, что Назаров хороший актёр, но плохой поэт.

Также писатель советовал сначала пересматривать подобные заявления, прежде чем выкладывать их в социальные сети. В конце Михаил Шахназаров прочитал свой стих в ответ на выпад артиста в адрес парада.

Видео: Instagram / @shakhnazaroff