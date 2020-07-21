  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:04
1527
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шахназаров резко ответил Назарову на критику парада Победы

0 0

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал в Instagram видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал парад Победы.

Писатель и журналист Михаил Шахназаров ответил актёру Дмитрию Назарову на критику парада Победы. Шахназаров посоветовал звезде сериала "Кухня" заниматься своими обязанностями, а не изображать из себя поэта. Также писатель обратился к актеру в стихотворной форме.

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал в Instagram видео, в котором в стихотворной форме раскритиковал парад Победы. По мнению артиста, деньги, потраченные на такие мероприятия и развитие военной отрасли, лучше бы перенаправили на выдачу государственных пособий и пенсий. Также звезда телесериала "Кухня" нелестно отозвался о бойцах Росгвардии. Писатель Михаил Шахназаров в ответ на эти слова сказал, что Назаров хороший актёр, но плохой поэт.

Также писатель советовал сначала пересматривать подобные заявления, прежде чем выкладывать их в социальные сети. В конце Михаил Шахназаров прочитал свой стих в ответ на выпад артиста в адрес парада.

Видео: Instagram / @shakhnazaroff

Теги: дмитрий назаров, михаил шахназаров
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 4 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 8:41

Красиво сказано, Михаил, но одно скажу современные актеры , это проститутки , за деньги готовые на все. Если были живы актеры - участники Великой Отечественной войны и даже не участники, а те кто пережил эту войну-я думаю дали бы ему в рожую сытую или плюнули.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 8:45

Ну правильно, теперь то чего, теперь нужно отмазываться, а то могут и последствия наступить. Помпезность слегка перепутал с Гордостью за Страну! Хотя у этих товарищей ни Флага, ни Страны, ни Гордости, одни бабки на уме...

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
белоусова герта
Сегодня 9:20

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 8:46

Ну,что Назаров выступил ?  Позор тебе на всю оставшуюся жизнь.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии