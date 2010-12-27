Проект петербургского школьника победил в конкурсе "Школы социального проектирования"

Дмитрий Назаров представил интернет-платформу "Книга – всему голова".

Проект петербургского школьника Дмитрия Назарова "Книга – всему голова" победил на "Школе социального проектирования". Конкурс организовал фонд "Живая классика", сообщила пресс-служба организации.

Суть проекта в коммуникации подростков со всей России. Для этого организована интернет-платформа, на которой есть возможность обмена мнениями о прочитанных книгах. Также на ней собрана информация о современных популярных профессиях: SMM, PR, дизайн и т.д.

Завлекать аудиторию Дмитрий планирует специальными баллами, которые можно будет обменять на сувениры и книги. "Валюту" будут выдавать за добавленный контент – например, рецензии и видео.

Автор проекта отметил, что работа будет организована по отделам. Участники сами выберут тот, над которым захотят трудиться.

Кроме того, в планах значится организация различных мероприятий в реальной жизни на базе проекта.

Ранее Piter.TV cообщал о том, что с 27 октября "Победа" запустит рейсы из Петербурга в Новосибирск, Челябинск и Пермь.

Фото: пресс-служба фонда "Живая классика"