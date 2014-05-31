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Актёр Иван Краско рассказал о знакомстве с режиссёром Владимиром Меньшовым
Сегодня, 22:03
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Актёр Иван Краско рассказал о знакомстве с режиссёром Владимиром Меньшовым

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Актёр считает, что Меньшов был по-настоящему народным режиссером.

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова. Советский и российский актер скончался от болезни на 82 году жизни. По данным концерна "Мосфильм", причиной смерти деятеля культуры стали последствия COVID-19.

Актер Иван Краско рассказал "Петербургскому дневнику", что познакомился с Меньшовым на съемках фильма "Снегурочку вызывали?". Во время съемок Меньшов и Краско часто общались. Актер вспоминает, что режиссер был максимально простым и адекватным человеком, поэтому он был ему глубоко симпатичен. 

Краско считает, что Меньшов был по-настоящему народным режиссером, который сотворил народные кинокартины "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

Ранее мы писали, что в 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис. Он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: владимир меньшов, иван краско, смерть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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