Актёр Иван Краско рассказал о знакомстве с режиссёром Владимиром Меньшовым

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти режиссера Владимира Меньшова. Советский и российский актер скончался от болезни на 82 году жизни. По данным концерна "Мосфильм", причиной смерти деятеля культуры стали последствия COVID-19.
Актер Иван Краско рассказал "Петербургскому дневнику", что познакомился с Меньшовым на съемках фильма "Снегурочку вызывали?". Во время съемок Меньшов и Краско часто общались. Актер вспоминает, что режиссер был максимально простым и адекватным человеком, поэтому он был ему глубоко симпатичен.
Краско считает, что Меньшов был по-настоящему народным режиссером, который сотворил народные кинокартины "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".
Ранее мы писали, что в 32 года умер актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис. Он умер из-за приступа панкреатита, его не смогли спасти.
Фото: kino-teatr.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- https://s4.lv/kiza