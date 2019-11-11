Погибший более 60 лет назад Джеймс Дин "сыграет" в новом фильме

Актер будет воссоздан с помощью компьютерной графики.

Голливудский актер Джеймс Дин, погибший более 60 лет назад, "сыграет" в новом фильме "В поисках Джека". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актера воссоздадут с помощью компьютерной графики. Электронную копию Джеймса Дина будет озвучивать артист с похожим голосом. В фильме "В поисках Джека" Дин сыграет второстепенного героя Рогана.

Сюжет кинокартины основан на романе Гарета Крокера. История рассказывает о десяти тысячах военных собак, которых бросили в конце войны во Вьетнаме. Съемки фильма начнутся в ноябре 2019 года. Премьера запланирована на осень 2020 года.

Джеймс Дин погиб в автокатастрофе в 1955 году, ему было 24 года. Актер успел сняться в трех полнометражных картинах. Зрителям он известен по ролям в фильмах "Гигант" и "К востоку от рая". Его номинировали на премию "Оскар" посмертно.

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Видео: YouTube / Cruel Blues