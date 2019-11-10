"Доктор Сон" провалился в первый день проката

Фильмы вышел на экраны 7 ноября.

Хоррор "Доктор Сон" провалился в первый день американского проката. По некоторым данным, фильм собрал в прокате чуть более 12 млн долларов. Это на 13 миллионов меньше ожидаемой прибыли. Создатели надеются, что лента окупится за счёт международного проката.



В центре сюжета история взрослого Дэнни Торренса (в фильме его играет Юэн Макгрегор). Герой так и не сумел оправиться после событий в отеле "Оверлук", показанных в первом фильме. Торренс работает в хосписе и благодаря своей сверхспособности (сиянию) помогает людям подготовиться к смерти. Однажды он знакомится с обладающей экстрасенсорными способностями девочкой Аброй. Ей нужна помощь - ее преследуют члены зловещей секты.



Постановкой картины занимался Майк Флэнаган, который экранизировал для Netflix другой бестселлер Кинга – "Игру Джеральда". Интересно, что Стивен Кинг уже смотрел "Доктора" и остался им доволен.

Видео: YouTube/WB Russia