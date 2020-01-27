Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках "Охотников за привидениями"

Из-за спецэффектов ему в лицо летели "ветер и грязь", он часто падал и поднимался в высоту с тяжелым рюкзаком.

Актер Билл Мюррей, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Охотники за привидениями", рассказал о мучениях, которые пережил во время съемок продолжения. По его словам, сниматься в этой картине было очень не просто. Об этом пишет Insider.

Мюррей заявил, что из-за спецэффектов ему в лицо летели "ветер и грязь", он часто падал и поднимался в высоту с тяжелым рюкзаком, имитирующим протонный блок – главное оружие охотников.

"Это было физически больно", - признался актер, сравнив такую работу с упражнениями на выносливость, вроде становой тяги или подъема гирь.

При этом Мюррей уверен, что "за болью скрывается слава". Он считает, что его жертвы будут оправданы.

Продолжение выйдет под названием "Охотники за привидениями: Наследники". Вместе с Мюрреем в фильме сыграли и другие звезды оригинальной франшизы: Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. Премьера запланирована на ноябрь 2021 года.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU