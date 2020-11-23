Количество участников протестной акции исчисляется сотнями.

Акция протеста пенсионеров проходит в Минске. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Белорусские пенсионеры собираются на площади независимости, после чего начнут шествие по одноимённому проспекту.

Количество участников протестной акции исчисляется тысячами. Бойцы ОМОН перегородили дорогу участникам шествия. Рядом с ними едет транспорт с силовиками и автозаки.

Ранее Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным назвал пробелы патриотического воспитания молодежи. По его мнению, именно они позволяют "раскачать" ситуацию в республике. Лукашенко отметил, что особенно остро отсутствие патриотизма наблюдается "у наших мужиков".

Видео: TUT.BY