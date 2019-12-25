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Акция "День туризма" позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев
Сегодня, 17:15
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Акция "День туризма" позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев

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Экскурсии будут проводиться на платной основе.

Гости и жители Подмосковья смогут бесплатно побывать на экскурсиях в 13 музеях. Об этом информирует телеканал "360". 

Данная акция состоится 25 и 26 сентября в рамках "Дня туризма". Ее организуют Министерство культуры Московской области и подмосковный Комитет по туризму. Отмечается, что экскурсии будут проводиться на платной основе. Главными целями акции являются помощь в развитии деятельности музеев, а также стимулирование интереса к изучению истории государства.

Экскурсии в музеях будут организованы с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее мы сообщали, что У музея Бродского в Петербурге появится свой каретник.

Фото: pexels.com
 

Теги: день туризма, музей, подмосковье, экскурсия
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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