Акция "День туризма" позволит жителям Подмосковья бесплатно посетить 13 музеев

Экскурсии будут проводиться на платной основе.

Гости и жители Подмосковья смогут бесплатно побывать на экскурсиях в 13 музеях. Об этом информирует телеканал "360".

Данная акция состоится 25 и 26 сентября в рамках "Дня туризма". Ее организуют Министерство культуры Московской области и подмосковный Комитет по туризму. Отмечается, что экскурсии будут проводиться на платной основе. Главными целями акции являются помощь в развитии деятельности музеев, а также стимулирование интереса к изучению истории государства.

Экскурсии в музеях будут организованы с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее мы сообщали, что У музея Бродского в Петербурге появится свой каретник.

Фото: pexels.com

