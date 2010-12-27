Акция "Бессмертный полк" пройдет в Минске под другим названием

Акция памяти в Минске будет называться "Беларусь помнит".

В День Победы белорусы также вспомнят имена воевавших родственников. Только акция памяти в Минске будет называться не "Бессмертный полк", а "Беларусь помнит". 9 мая любой желающий сможет пройти в колонне с портретом своего воевавшего родственника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-службы Минского городского исполнительного комитета.

У нас в городе пройдет республиканская акция "Беларусь помнит". Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику. Пресс-служба Минского городского исполнительного комитета

В День Победы россияне также пройдут с портретами своих героических родственников и вспомнят их судьбу. В Петербурге колонна пройдет от Суворовского проспекта до Дворцовой площади. Шествие стартует в 15:00.

Фото: Piter.tv