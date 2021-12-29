Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада

Задержано 32 рейса, отменено - 13.

Аэропорт Краснодара приостановил работу из-а неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе воздушной гавани.

Функционирование аэропорта было возобновлено утром 24 января, однако из-за ухудшения погоды было принято решение вновь приостановить его работу. Ожидаемое время открытия – сегодня в полдень по московскому времени.

В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлётной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить приём и выпуск воздушных судов до 12.00. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов, сообщили в аэропорту Краснодара

Напомним, в городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Накануне на Кубани высота снежного покрова побила рекорд. Так, по словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за сутки в Краснодаре выпало 24 мм осадков, что привело к сугробам высотой более 40 см – рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Ранее автокран протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске.

Видео: Telegram / РИА Новости